Marilyn Jurman avaldas, mis pani ta neli aasta tagasi esmakordselt maratoni jooksma

«Kas sa oled maratoni jooksnud? Kas sa tead, et jooga on jooksjatele väga hea? Kui täiesti aus olla, siis mulle ei ole sport kunagi meelinud, aga miski muutus 2015. aastal. Mul lõppes tol ajal olnud suhe. Ja kas te teate, kuidas me hakkame lahkuminnes tegema kõike seda, mida see inimene armastas? Või olen see ainult mina?»