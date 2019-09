Meghan Markle toob Serena Williamsile järjest ebaõnne

Kuid juba kolmandat korda, mil Meghan Williamsile US Openi finaalis kaasa elab, pidi ameeriklane vastase paremust tunnistama. Seekord kaotas Williams üllatuslikult kanadalannale Bianca Andreescule 6-3 ja 7-5.

Nüüd on 38-aastasele Markle'ile hakatud etteheitma, et ta toob Williamsile halba õnne. Varasemalt on Meghan vaadanud, kuidas Williams kaotab nii Simona Halepile kui ka Angelique Kerberile.