«Miski siin ei klapi...» Kuidas instastaar Liisa Leetma nii kiirelt nahavärvi vahetas?

Twitteris juhiti tähelepanu, et pea 60 000 jälgijaga Liisa Leetma piltidel on midagi kahtlast toimumas. «Miski siin ei klapi,» kirjutati postituse juurde, mida ilmestavad kolm Leetma fotot.

Kaks neist on Leetma enda postitatud ja nendel on noor kaunitar tugeva päevitusega. Paar päeva hiljem Nike'i üles pandud fotodel on Leetma aga täitsa valge inimese värvi. Milles siis asi?

2018. aastal on Leetma nahavärvi mainitud isegi Ameerika väljaandes HuffPost, kus kritiseeriti valgeid naisi, kes ennast Instagrami piltide jaoks tumedamaks tuunivad.

«Mis teeb need tüdrukud nii paeluvaks, on need veidrad äärmused, kuhu nad on nõus laskuma, et mitte valged välja näha,» kirjutati artiklis Leetma ja paljude teiste influencer'ite kohta.

«Ma kasutan filtreid, mis kõik värvid esile toovad. Mu plaan pole olla mustanahaline,» vastas Leetma toona süüdistustele.

Teadupoolest on USAs ajalooliselt probleeme olnud blackface'iga, mis tähendab, et valged värvivad ennast tumedaks, et kehastada mustanahalist.

Samal põhjusel sai kaks aastat tagasi rassismisüüdistusi ka lauljatar Getter Jaani, kes ennast paroodiasaate «Su nägu kõlab tuttavalt» jaoks tumedamaks lasi võõbata.