23-aastane «rase» naine sai šoki, kui avastas, et laps on hoopis kasvaja

Endisest kaevanduskülast Willingtonist pärit noored olid üllatunud, et naine rasedaks jäi, kuna ta võttis rasestumisvastaseid tablette. Testid aga kinnitasid, et Grace ongi rase, nii et paaril ei jäänud üle muud kui rõõmustada, vahendab Daily Star.

Naine tegi neli rasedustesti ja läks pärast seda perearsti juurde, kes samuti kinnitas, et noorpaar on lapseootel.

Grace ja Joe olid uudisest sillas ning teatasid sellest ka oma vanematele. «Meie vanemad ei jõudnud ära oodata, millal neist vanavanemad saavad,» meenutas Grace. Noored mõtlesid tulevasele lapsele juba nimesid.

Järgnesid kõik tavalised raseduse sümptomid: «tulevane ema» tundis iga päev iiveldust ja kõht hakkas vaikselt paisuma. Ühel hetkel hakkas Grace aga veritsema ja läks taas perearsti juurde, kuna kartis nurisünnitust. See oli mullu veebruaris.

Niisiis saadeti Grace Põhja-Durhami ülikoolihaiglasse uuringutele ja paar jäi tulemusi ootama. Joe sõnul polnud Grace'i kõhus beebit näha. «See nägi välja nagu viinamarjakobar,» kirjeldas ta vaatepilti. Ämmaemand ütles, et see näeb välja nagu molaarne rasedus.

«Me guugeldasime seda ja nägime, et mõnel juhul tähendab see kasvajat. Me sattusime paanikasse,» meenutas Joe sündmuste käiku.

Uuringud kinnitasid, et tegemist ongi molaarse rasedusega – gestationaalse trofoblastilise haigusega. See juhtub, kui viljastamata munarakk emakasse satub. See põhjustas ka Grace'i hormoonides muutusi, nii et ta tundis iiveldust, nagu oleks rase.

Seda tuleb ette üks kord 600 raseduse kohta, aga ainult 1% kõigist juhtumitest toob kaasa vähi. «See oli täielik šokk. Plaanisime põnevat tulevikku perena ning saime siis järsku teada, et pole beebit ja mu tervis on ohus,» meenutas Grace.

Kasvaja eemaldati kaks päeva hiljem ja testid näitasid, et see oli pahaloomuline. Järgnevad kuus kuud sai Grace keemiaravi, et hormoonid tagasi normi saada.

Sama aasta septembris tegi ta Sheffieldis uued testid ning järgneva kaheksa nädala jooksul sai ta veel neli korda keemiaravi. «See tegi mu nõrgaks ja väsinuks. Mu juuksed hõrenesid, aga õnneks ei langenud need täiesti välja,» rääkis Grace.

Kaks päeva enne 2018. aasta jõule teatati Grace'ile, et ta on vähist puhas, kuid jätkas veel igaks juhuks raviga kuni jaanuarini. «See oli imeline kergendus. Tahtsime lihtsalt tavaelu juurde naasta ja plaanisime tähistamiseks puhkust,» meenutas surmasuust pääsenud naine.

Joe ja Grace loodavad, et saavad kord ikkagi lapse, kuid peavad aasta ootama, kuni naise hormoonid tasakaalu lähevad. Arstide sõnul on 15-protsendiline tõenäosus, et sama asi kordub veelkord.