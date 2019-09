Tallinnast pärit trans: ma usun, et lapsi tuleks kasvatada sooneutraalsena

Algselt väljaandes Wessex Scene avaldatud kirjatükis, mille leiab eestikeelde tõlgituna Feministeeriumi lehelt, kirjutas Magnus Gorny, kellel on kraad bioloogias ning kõige enam on ta huvitatud ökoloogiast, sotsiaalsest õiglusest, inim- ja loomaõigustest ning vaimsest tervisest, et identifitseerib end transina ehk mittebinaarsena.

Magnus, nagu loost selgub, on sündinud naisena, kuid leidis hilisemas elus, et stereotüüpne naine ta siiski ei ole. Lisaks tõi ta välja mitmeid ühiskonna valearusaami transsooliste inimeste ja stereotüüpide kohta.

«Mittebinaarsed inimesed on eksisteerinud mitmes kultuuris aegade algusest saati. Two-spirit-põlisameeriklased, prantsuse polüneesia māhū, indoneesia bugis jne. See ei muuda mittebinaarsust heaks või halvaks nähtuseks, küll aga näitab, et tegemist pole pelgalt moehullusega, mille on leiutanud noored valged Lääne inimesed.»

Transsooliste streotüüpide kohta kirjutas Magnus, et nad on äärmiselt mitmekesine rühm, kes võivad olla erineva nahavärviga, habet võib kanda kleidiga ja pikki juukseid ülikonnaga, neil võib olla erineva seksuaalne orientatsioon ning nad võivad olla rohkem ja vähem olla stereotüüpse mehe või naise moodi.

«Ma arvan, et mittebinaarsuse allikas on ebamugavustunne meie ühiskonnas kehtivate sookastide suhtes, mõnel juhul ka võimetus neist kastidest algusest peale aru saada. Minu jaoks oli vabastav teada, et ma ei pea olema ei üks ega teine,» ütles Magnus sootemaatika kohta, mis on tema arvates väga keeruline valdkond.

«Minu tuttavad trans inimesed, nii binaarsed kui ka mittebinaarsed, on traditsiooniliste soorollide suurimad kriitikud.»

«Asi pole selles, et me mõtleme, nagu peaksid mehed olema jõulised rahateenijad või naised alandlikud koduperenaised. Võib olla, et mõni meist isiklikult tunneb end selles soolistatud maailmas mugavamalt teatud sotsiaalses rollis ja/või kehas.»