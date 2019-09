Koomik Mattias Naan kritiseerib kommunismiohvrite memoriaali juures pildistavaid inimesi

Mullu augustis avatud memoriaal on küll äärmiselt kaunis ja võimsa väljanägemisega paik, kuid kuna sellega mälestatakse kommunismiohvreid, pole see just parim koht, kus lõbusaid fotosessioone korraldada. Sugugi kõik pole suutnud aga kiusatusele vastu panna.

Sellele juhtis tähelepanu ka koomik Mattias Naan, kes Twitteris sel teemal sõna võttis. «Defineerikski nüüd nii ära, et kõik need inimesed, kes on teinud Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali ees/keskel/vahel fotoshuudi, on ametlikult maunid,» säutsus naljamees ja palus postituse alla märkida sõbrad, kes seda teinud on.