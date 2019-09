Üks levinumaid peenisemüüte lükati ümber.

Pikalt on murtud pead, kuidas väliste tunnuste järgi mehe riistvara pikkus kindlaks teha. Seoseid on otsitud sõrmede ja nina pikkusega, kuid levinuim on ilmselt arusaam, et mida suuremad jalad, seda suurem... seesamunegi.

Nüüd selgub, et müüt ei vasta tõele, vahendab refinery29.com. Mitmed uuringud on tõestanud, et kinganumbri ja peenise suuruse vahel pole seost.

Kondoomitootja SKYN seksi ja intiimsuse eksperdi dr Emily Morse'i sõnul pole see jutt enamat kui müüt. «Kas poleks tore, kui asi oleks nii lihtne? Peenise suuruse ja mehe jalgade vahel pole mingit korrelatsiooni,» ütles Morse.

Morse lisas, et korrelatsiooni pole ka suure peenise ja voodis hea olemise vahel. «Hea uudis on, et enamik ägedast seksist tuleneb põhjalikust suhtlusest ja oma keha tundmisest: mis on nauditav ja kuidas seda ära kasutada,» selgitas ekspert.

Dr Morse pole ainus, kes levinud peenisemüüdi ümber lükkab. Samale järeldusele on jõudnud ka Briti rahvusvahelise uroloogiaajakirja teadlased.

Nad mõõtsid 104 mehe kinganumbrit ja peenise pikkust, et näha, kas teoorial on tõepõhi all.

Katses osalenute kinganumbrid varieerusid 38,5st 47ni ning riista pikkused 6 sentimeetrist 18ni, kuid mingit seost numbrite vahel ei leitud.