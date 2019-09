Sotsmeedias levivad häirivad pildid Norra salapärasesse koertehaigusesse nakatunud lemmikutest

Lääne Elu ajakirjanik Lemmi Kann jagas Facebookis Haapsalu & Läänemaa grupis fotot haigusesse nakatunud koerast oma sõbra Facebooki seinalt ja teeb üleskutse fotot edasi jagada, et koeraomanikud ei jääks teadmatusse.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) soovitab Norras koerte seas leviva haiguse tõttu loomaga riiki mitte sõita või kui see pole võimalik, siis jälgida, et koer ei satuks kontakti teiste koertega.

Veterinaar- ja toiduameti kodulehel on ära toodud VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialisti Ainike Nõmmisto kommentaarid. «Kahjuks ei ole haigusetekitajat veel kindlaks tehtud, mistõttu ei ole täpselt teada ka haiguse levikuteed.»

VTA ja Eesti Kennelliit jälgivad Nõmmisto sõnul tähelepanelikult sündmuste arengut ja rakendavad meetmeid vastavalt olukorra arengule. «Seniks kutsume koeraomanikke, eelkõige neid, kes võtavad osa koertenäitustest ja muudest sarnastest üritustest, järgima bioohutusmeetmeid, selleks et tõkestada nakkuse levikut,» sõnas Nõmmisto.

Haigust on seni esinenud ainult Norras, kuid arvestades seda, kui levinud on koertega reisimine ja osalemine erinevatel rahvusvahelistel koertenäitustel, siis on nakkuse jõudmine Eestisse täiesti võimalik.