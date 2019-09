Peeter Võsa avaldas, mida ta arvab sellest, et teda Lustiga võrreldakse

«Õhtu!» saates uuest raamatust vestlemas käinud Peeter Võsa juhtis omal ajal legendaarset «Võsareporteri» saadet. Seda on aeg-ajalt võrreldud Katrin Lusti «Kuuuurijaga», kuid Võsa tõi välja olulise erinevuse kahe saate vahel.

««Võsareporteri» idee oli hea ja teostus kukkus väga hästi välja. Ajakirjanduses üldse, viimasel ajal eriti, kui on teravad sündmused, on lihtne muutuda kurjaks," nentis Võsa.

«Arvata, et sina mõtled õigeid mõtted, teine mõtleb rumalaid, on vastik jne, «Võsareporter» suutis seda mülgast vältida,» põhjendas Võsa ja jätkas, et: «loomulikult olid tragikoomilised lood, loomulikult tuuakse neid välja, aga mida täna enam ei näe, ei näe võllahuumorit.»