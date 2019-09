Video: üle maailma tuntud NOËP tõestab vahva trikiga, et kuulsus pole pähe hakanud

Rahvusvahelist tuntust kogunud NOËP annab laupäeval Tallinnas Telliskivis kontserdi. Kas piletimüügiga läheb kehvasti või on NOËP lihtsalt erakordselt sõbralik muusik, me kommenteerida ei oska, kuid igatahes on tal kontserdi reklaamikampaaniale väga isiklik lähenemine.