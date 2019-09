Demi Lovato suurim hirm: laulja postitas sotsmeediasse ehtsa bikiinipildi

«See on minu suurim hirm,» alustab Lovato oma postitust, mis on Instagramis praeguseks kogunud üle 15 miljoni reaktsiooni, «bikiinipilt minust, mida ei ole töödeldud.»

Lauljatar kirjutab postituses, et on väsinud oma keha häbenemisest ja selle töötlemisest. «Jah, minu teised bikiinipildid olid töödeldud ja ma vihkan, et seda tegin, aga see on tõsi,» tunnistab Lovato.