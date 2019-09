Pildid: Kim Kardashiani välimust taga ajava ilukirurgiasõltlase huuleopp läks tragikoomiliselt nihu

27-aastane Pamplona on lasknud teha üle 20 iluopi ning on tulemustega alati rahul olnud, vahendab Daily Star. Hiljuti lasi naine huuli suurendada, kuid see ei lõppenud nii nagu loodetud.

Jennifer Pamplona enne ebaõnnestunud operatsiooni. FOTO: Caters News/Scanpix

Nimelt väljus Pamplona 20. augustil ilukliinikust «kalahuultega». «Pärast oppi tundus mulle, et mu kehal on huulesüstidele vastureaktsioon ning samal päeval jooksis mu huultest verd ja need valutasid,» rääkis Kardashiani-hakatis.

Kui ta tulemust nägi, ei suutnud ta seda uskuda. «Mu nägu oli totaalselt rikutud ja mul olid kalahuuled,» kirjeldas Pamplona vaatepilti, mis avanes pärast seda, kui ta huultesse oli 3 milliliitrit täiteainet süstitud.

Jennifer Pamplona kliinikus pärast ebaõnnestunud protseduuri. FOTO: Caters News/Scanpix

Pamplona kiirustas tagasi kirurgi juurde ja lasi täidise välja võtta. «Ma maksin 3000 dollarit (2700 eurot – toim), et mu huuled pekki keerataks, ja siis pidin kaks päeva ootama, et täidisest lahti saada,» ütles opisõltlane.

Need päevad veetis Pamplona avalikkuse eest peidus ja nägu varjates. «Kui ma juhtusin oma nägu nägema, hakkasin jälle nutma,» ütles noor naine.

Nüüd näevad ta huuled välja kui «vanainimesed omad». «Need on väljavenitatud, aga näevad välja krimpsus nagu tühjaks läinud õhupall,» kirjeldas Pamplona ebaõnnestunud opi tulemust.

Jennifer Pamplona kliinikus pärast ebaõnnestunud protseduuri. FOTO: Caters News/Scanpix

Pamplona on nüüd endale lubanud, et ei lähe enam kunagi iluopile, et parandada midagi, mis on juba korras. «Ma tahan alati aina rohkemat, aga ma hävitasin peaaegu oma näo ja tervise, et perfektsuseni püüelda. Kogu see kogemus oli luupainaja, aga mul on hea meel, et õppetunni sain,» ütles naine.

Pamplona loodab, et tema lugu on õpetuseks kõigile tüdrukutele, kes tahavad suuri huuli. «See ei ole üldse ilus. Kui sain huuletäite eemaldatud, tundsin ennast nagu oleksin duši all käinud ja jälle puhtaks saanud,» ütles brasiillanna.