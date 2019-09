Legendaarne laulja Tom Jones: mul ei ole mitte kuuspakk, vaid 12-pakk

79-aastane Jones sõnas 3. septembril Londonis GQ Men of the Year Awards galal ajakirjanikele, et ta tervis on nüüd korras ja ta muutis pärast haigust oma elu, teatab femalefirst.co.uk.

«Ma tarbisin varem üsna palju alkoholi, nii õlut, veini kui kangemat kraami. Samuti oli mu toitumine ühekülgne. Haigus näitas, et pean elu muutma ja toituma tervislikumalt. Samuti hakkasin treenima,» teatas staar.

Ta lisas, et kui temast nooremad mehed näitavad oma kõhulihaseid, kuuspakki, siis temal on tänu treeningutele lausa 12-pakk.

Mees demonstreerimas oma kõhulihaseid ja tegemas selfit. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Mul on tugevad kõhulihased ja ma olen heas kehalises vormis. Tervis on hea alu alus ja enda eest tuleb hoolitseda,» jätkas laulja.

Jonesi teatel sai ta teda tabanud infektsioonist üsna kiiresti jagu, kuid see oli märguandeks, et ta elab valesti.

Jonesi sõnul ei tunne ta, et on vana, pigem on ta küpsem ja kogenum.

Tom Jones esinemas 2018 Londonis Royal Albert Hallis FOTO: Andrew Parsons/Sunday Times / PA Wire/PA Images/Scanpix

«Mida vanemaks ma saan, seda mõnusam on elu. Olen nüüd küpsem versioon sellest mehest, kes ma olin 40 aastat tagasi,» sõnas laulja.

GQ Awards sündmusel jäi Jones kaamera ette koos lauljanna Kylie Minogue’iga, kelle ta kaenlasse haaras.

Sir Thomas John Woodward (esinejanimega Tom Jones; sündinud 7. juunil 1940 Lõuna-Walesis Treforestis) in suurbritannia laulja.