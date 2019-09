Galerii: New Yorgi moenädalal esitletud suvemood 2020 on pöörane nagu alati! Kas julged neis riietes kodust välja tulla?

New Yorgi moenädal on üks aasta kõige tähtsamaid moesündmusi, mis on punaselt kirja pandud iga enesest lugupidava fashionista kalendrisse. Ka sellel aastal võib moelavadel näha klassikaliste moedisainerite nagu Carolina Herrera, Kate Spade'i ja Longchamp'i pööraseid kevad/suvi 2020 kollektsioone. Sama hullumeelseid ideid näitavad mitmed uustulnukad.