Karolin Jürise on noor ja helge tulevikuga näitleja, kes on tänavuse «Septembris ei joo» kampaania reklaamnägu. Tema safarijuhi kostüüm ilutseb mitmes Eestimaa linnapildis, kutsudes alkoholist puhkust võtma.

Nii mina kui Karolin (23) kolisime mõlemad hilja aegu Tallinna. Uues linnas on palju avastamisväärset, üks nendest on Kalamaja kalmistupark, kus me mõlemad kunagi käinud ei olnud. Seal me ka kohtusime, roheluses pargipingil puude all. Taevas oli küll hall, kuid ilm oli Eestimaale omaselt mitmetahuline, pakkudes tuult, sooja ja ka õrna päikest.