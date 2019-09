Sean «James Bond« Connery: orkaaniga ei ole mõtet jõudu katsuda, vaid tuleb põgeneda

Connery villa asub Bahama saarestiku New Providence’i saarel ja see saar ei saanud nii palju orkaanis kannatada kui mõned teised saared.

«Orkaaniga ei ole mõtet jõudu katsuda, vaid tuleb kandade välkudes põgeneda. Katsime aknad ja uksed kinni, et orkaan neid ei lõhuks. Meil vedas, et orkaan eriti midagi ei purustanud, kuid teistel saartel on olukord hullem,» sõnas staar šoti meediale.