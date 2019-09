Kui suure varanduse Zimbabwe endine president Robert Mugabe riigipeana kokku ajas?

Kinnitamata andmetel suurenes Mugabe vara 1990. aastate lõpul Kongo sõdade ajal, mil ta oli seotud relvamüügiga.

Samuti oli Mugabe osanik Zimbabwe suurimas teemandifirmas Consolidated Diamond Co.

Teemandid. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Demokraatliku grupeeringu Vanguard Africa andmetel sai Mugabe ebaseaduslikult teemante, mille kogu väärtus võib olla vähemalt 2 miljardit dollarit (1,8 miljardit eurot).

Robert Mugabe teatas oma valitsemisajal mitu korda, et jutud sellest, et ta kahmab endale riigi ja muud vara ei vasta tõele. Mugabe pere eitas, et nad on jõukad. Esileedi Grace Mugabe teatas 2014. aastal, et tema mees on maailma üks vaesemaid presidente.

Zimbabwe ajakirjanikele on jäänud silma, et Mugabed ei ole kunagi lasknud end pildistada nende luksuslikes kodudes, kõik nende jäädvustused on tehtud avalikel sündmustel.

Robert Mugabe lapsed Bona Mugabe, Chatunga Bellarmine Mugabe, Robert Peter Mugabe Jr ja Michael Nhamodzenyika Mugabe kasutavad sotsiaalmeediat ja demonstreerivad seal, millises luksuses nad elavad.

Selle aasta alguses postitas Mugabe noorim poeg Chatunga Bellarmine Mugabe Instagrami foto, millel tema käel on näha kallist kella ja juures oli ingliskeelne tekst: «See maksab 60 000 dollarit. Saan endale seda lubada, kuna kogu riik on minu isa oma!»

See foto tekitas skandaali ja isa käskis tal selle foto maha võtta.

Vanguard Africa esindaja Smithi arvates on Mugabe pere varaahnitsemine kuritegelik ning võib arvata, et see jätkub ka pärast Robert Mugabe surma, sest ta pereliikmed ei taha oma elustiilist loobuda.

16,5 miljoni elanikuga Zimbabwe (varasem nimi Rodeesia) on merepiirita riik Aafrika lõunaosas. Naaberriigid on Mosambiik, Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana ja Sambia. Pealinn on Harare, kus elab 1,4 miljonit inimest.

1980 lõppes seal 15 aastat kestnud valgete vähemuse valitsus ning Zimbabwe põliselanikud moodustasid enamusvalitsuse, mida rahvusvaheliselt tunnustati.

Zimbabwel on kolm ametlikku keelt: inglise, šona ja ndebele.

Zimbabwe oli kunagi Briti isemajandav koloonia, mis kandis nime Lõuna-Rodeesia.