«Ja lõpuks me muutume tagasi ahvideks.» Eesti kuulsaim koolitüdruk rabab uute avaldustega

12. klassis käiv Tallinna koolitüdruk Kerttu Parmas haaras sel nädalal tähelepanu oma morbiidse aususega, kui teatas teda intervjueerinud ajakirjanikule, et maailm on mõttetu paik. «Maailm on väga tühi ja mõttetu paik ja inimesed peaksid välja surema, sest kliimasoojenemine ja kõik poliitikud on nõmedad,» teatas tüdruk.

Raadio 2 «Reede hommiku» saates selgitas tüdruk ka, miks ta niimoodi arvab. «Sellepärast, et lihtsalt on nii,» teatas ta resoluutselt.

«Arvestades seda, millist jama poliitikud ajavad. Mitte ainult Eesti poliitikud, ka välismaal on Brexit ja kes teab, mis see Ameerika teeb.»

«Kõik poliitikud tegelevad mingisuguste pseudoprobleemidega ja tegelikult ei keskendu üldse probleemidele, mis olulised on,» teadis tüdruk rääkida.

Ka avaldas ta saates, et probleemid, millega poliitikud päriselt tegeleda võiksid, on näiteks kliimasoojenemine ning ressursside liigne kasutamine. «Inimesed on õnnetud,» tõi ta välja veel kolmanda probleemi.

«Kogu see elutempo on nii kiireks läinud, et inimesed on õnnetud, aga sellega ei tegeleta. Tegeletakse alkoholiaktsiisi edasi-tagasi tõstmisega ja ma ei tea... eelarvega.»

Kerttu tunnistas saates, et ilmselt ta ise keskkonnaaktivistiks ei hakka. «Ma lihtsalt tahaksin, et inimesed pööraksid rohkem tähelepanu sellele. Sellepärast, et kui inimesed hakkavad rohkem tähelepanu sellele pöörama, siis võib-olla on meil lõpuks normaalsed poliitikud ja normaalne poliitika.»

Ja lõpuks me muutume tagasi ahvideks.

«Praegu on selline asi juhtunud, et enam ei võeta poliitikat tõsiselt. Kõik lihtsalt naeravad nende üle...» avaldas koolitüdruk.

«Tõenäoliselt on neid inimesi, kes võtavad poliitikat tõsiselt ka, aga kuna poliitika on nii oluline osa elust, siis on läinud see niimoodi, et teisi asju ei võeta tõsiselt. Koolis ei võeta asju tõsiselt, projekte ei võeta tõsiselt, oma kodutöid ei võeta tõsiselt, mitte midagi ei võeta enam tõsiselt ja see on äärmiselt kurb.»

Kerttu tunnistas, et tema püüab asju siiski tõsiselt võtta. «Ma püüan, aga seda on äärmiselt raske teha, kui sinu ümber on nii palju inimesi, kes on lihtsalt alla andnud ja lähevad lihtsalt halli massiga kaasa, sest neil on tunne, et nad ei saa mitte midagi ära teha.»

Samuti uuriti saates, kas on üldse midagi, mis praegusel hetkel noorele neiule rõõmu valmistab? «Ma tunneksin rõõmu inimeste aitamisest ja ma tunneksin rõõmu muusikast, aga nagu ma ütlesin, väga raske on asjadest hoolida, kui kogu see ühiskond on siuke, nagu ta on tänapäeval.»