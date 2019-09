Pornotööstust vaevab üllatav probleem: valged naised ei taha mustanahalist meest

Ühel juhul kirjutas agent tagasi ja vastas, et tema klient eri rassidest paaride (edaspidi IR ehk interracial) stseeni veel ei tee. Teisel juhul küsis Deen sõnumi teel ette, kas naisel on probleeme mustanahalisega koos stseeni teha. Naine kirjutas tagasi, et isiklikult see probleem pole, kuid seksuaalselt ta seda veel teha ei taha. Deen kirjutas tagasi, et naine on sel juhul rassist ning leiab kellegi teise stseeni tegema. Naine püüdis olukorda päästa, öeldes, et on tööstuses vaid viis kuud olnud ega ole veel IRi teinud, kirjutas Business Insider.

Pornotööstuses nähakse koos mustanahalise mehega stseeni tegemist kui kõige ekstreemsemat asja, mida noor valgenahaline naine teha võiks. Tööstuses kehtib reegel, et iga karjääri alustav naine peab samm-sammult liikuma üha ekstreemsemate tegevusteni, liikudest lihtsast mees-naine stseenist edasi anaalseksini ja grupikani. Sellega kasvatatakse naise ümber olevat intriigi ja välditakse liialt kiiret läbipõlemist.

Paljude naiste jaoks on IR kõige viimane asi, mida pornos teha. FOTO: Ethan Miller / AFP

Hierarhia moodustub tavaliselt lähtuvalt sellest, mida nähakse kõige suurema tabuna ning mis on naistalendi jaoks füüsiliselt kõige koormavam. Aga eri rassidest paaride stseene nähakse naistalendi jaoks kõige suurema eneseületusena mitte sellepärast, mis kehaosa läheb kuhugi, vaid pornotööstuses hoitakse ikka kinni ühiskonnas valitsevast vanast suhtumisest, et inimese nahavärv võib olla piisav, et suguakt oleks tabu.

«See on rõve ja rassistlik ning ma olen nii tüdinenud,» sõnas Deen. «Selline valitsev suhtumine teeb väga raskeks tõeliselt põnevate stseenide loomise ning võimaluse luua mitmekülgsetest näitlejatest koosnev grupp. Tavaliselt juhtub see, et peaaegu igas stseenis on terve kari valgenahalisi ja see hakkab ära tüütama.»

Termin «eri rassidest paarid» on samuti eksitav. Sellepärast ka jutumärgid. Pornotööstuses ei tähenda see enamasti valget naist ja näiteks asiaadist meest. «See tähendab mustanahalist,» sõnas Isiah Maxwell, afroameeriklasest meestalent.

Ja nagu Maxwell lisas, tähendab see enamasti siiski vaid mustanahalist meest, olenemata naise rassist. «Minu jaoks ei ole loogiline, kui segarassist naine ütleb, et ta ei taha IRi teha,» ütles Maxwell. «Minu reaktsioon on alati sama: sa juba oled IR, mis juttu sa ajad?»

Maxwell sõnas, et selline suhtumine on tema karjääri korralikult mõjutanud. «Produtsendid on mulle öelnud, et nad tahaksid mind panna rohkematesse stseenidesse, aga nad lihtsalt ei leia kedagi, kes oleks nõus koos minuga töötama,» ütles ta. «Kogu see asi on uskumatu, kui sellele mõelda.»

Topeltpenetratsioon on vähem väärtuslikum kui seks mustanahalise mehega. FOTO: MJT/AdMedia/SIPA / MJT/AdMedia/SIPA

Pornonäitlejal Mickey Modil on olnud samasugused kogemused. Ta on küll afroameeriklane, aga tal on natuke heledam nahatoon. Selle tõttu arvavad inimesed tema pilte vaadates tihti, et ta on hoopis latiino.