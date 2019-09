Külmavärinaid tekitav: autoavariis hukkunud kantrilaulja postitas vaid paar tundi enne surma prohvetliku video

«Ma olen sõitnud peaaegu 12 tundi ja võiks arvata, et see on väsitav ja igav, aga tegelikult olen ma viimased paar tundi läbi mägede sõites meenutanud seda, kuidas ma väikese lapsena tagaistmel istusin, kui isa siinkandis sõitis. See oli lihtsalt parim,» jätkas ta.

Nimelt meenutas muusik seda, kuidas ta isa seal samas kord lehmale otsa sõitis. «Ma tean, et see on väga masendav. Kuid lihtsalt fakt, et kui ma alustasin läbi mägede sõitmist, olin ma kurb ja hakkasin nutma ja siis äkki ilmusid need lehmad eikuskilt välja. Me leinme erinevalt, ma ei tea,» lõpetas muusik.