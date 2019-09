Mullu kevadel pandi Tallinnas Pirital püsti Rasputini peohäärber, kus välismaa erootikamodellid ööpäevad läbi veebikaamerate vahendusel pornosõpru lõbustavad. Kui seni võis tunduda, et elu pornohäärberis on lust ja lillepidu, siis nüüd räägivad tüdrukud hirmujutte, mis ettevõtmise laitmatu kuvandi kahtluse alla seavad.

Jõusaal, tünnisaun, tasuta iluprotseduurid ja lennupiletid, söök ja alkohol, palk kuni 10 000 eurot kuus, lõpmatud peod ja elu luksuslikus eramajas... Nii reklaamitakse Pirital Varsaallika tänaval asuvat Rasputini peohäärberit, mis avas uksed mullu kevadel. Tüdrukute juttude järgi jääb see tõest aga kaugele.

Juuli keskpaigas Eestist lahkunud Briti erootikamodell Cherry Fox pole häärberis veedetud nädala eest sentigi saanud. Tema jutu järgi ollakse võlgu rohkem kui 200-le tüdrukule. Vähe sellest: maja on räpane, süüa ei anta ja palganõuetele järgnevad ähvardused. Häärberi peremehe Craig Hiltoni sõnul on kõik aga kontrolli all ja tüdrukud teevad lihtsalt sääsest elevandi.