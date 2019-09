Rannamaja-Seidi sai tänaval poisipõnnilt julma kommentaari: emme, vaata...!

«Emme, vaata, lehm!» hüüdis vastutulev väike poiss. Eesti keele seletav sõnaraamat ütleb, et lisaks loomale tähendab lehm «lohakat, räpast või halbade elukommetega naisterahvast» või vanglakeeles nuhki ja pealekaebajat.

Siiski võib arvata, et poisi kommentaar ei käinud Seidi elukommete kohta, vaid ta pidas silmas tüdruku mustvalgeid lehmamustriga tosse.

TV3 uus suhte-reality «Rannamaja» startis kolmapäeva õhtul ning on juba furoori tekitanud. Saate fännidele, kelle hulgas on ka tuntud eestlasi, on tehtud lausa eraldi meemide lehekülg. Loe selle kohta rohkem SIIT.