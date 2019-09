«Terminaatori» staar tunnistas, et pole viimased 15 aastat seksinud

1956. aastal sündinud Linda Hamilton kehastas Sarah Connorit «Terminaatori» esimeses kahes filmis. Naine on olnud abielus kaks korda, viimane abielu režisöör James Cameroniga kestis 1997. kuni 1999. aastani. Mõlemast abielust on Hamiltonil üks laps.

Hiljutises New York Times intervjuus rääkis näitleja oma karjäärist ja Hollywoodist põgenemisest. Ühtlasi tunnistas Hamilton, et loobus mõned aastad pärast viimast abielu seksist. Nüüdseks on naine olnud viimased 15 aastat tsölibaadis.

«Sa ei pea enam arvet, sest see ei loe. Vähemalt ei loe see mulle midagi,» põhjendas Hamilton oma valikut. «Mul on väga romantilisi suhteid iga päev enda maailmaga ning selles olevate inimestega,» täpsustas näitleja ja lisas, et ta armastab üksinda olemist enam kui keegi teine.