Pildid: kuulsale Burning Mani festivalile reisis Eestist üks pirakas ja üks seksikas külaline

Eestist on USA kunstifestivalile saadetud 12 meetri pikkune ja 3,5 meetri kõrgune reisiv siil. «Siil on mobiilne platvorm, rõõmustamaks ja kokku toomaks inimesi nii oma kodus Eestis kui ka mujal maailmas,» tutvustasid idee autorid projekti Hooandja lehel .

Maanteekõlbuliku siili mootor on Citroëni kaubik, mille ümber on ehitatud alumiiniumist skelett. Selle külge kinnituvad siili LED-valgustusega okkad. Siilil on oma helisüsteem, mis on korraliku ööklubi tasemel, ning selle turjal saab sõita kuni kümme inimest.