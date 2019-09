Kartmatu tüdruk: Eesti suusaneiu sai Tõrva järves hakkama tõelise julgustükiga

Järv asub Lõuna-Eestis Tõrva linna põhjapiiril ning just seal on Eesti kõrgeim hüppetorn, millel on kõrgust umbes 11 meetrit. Võrdluseks: seda on umbes sama palju kui Viljandi ja Verevi järve hüppetornide kõrgematel platvormidel kokku.