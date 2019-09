Viska pilk peale: supermodell Alexandra Elizabeth Ljadov avaldas uue moeka video

Uus video on inspireeritud Alexandra elust New Yorgis, kuhu neitsi-tähtkujust modell kolis üksi kõigest 16-aastasena. Alexandra sõnutsi jutustab video vabaks laskmisest ja lõbutsemisest.

«Kirjutasin selle loo olles pikalt pausideta töötanud ja vajasin hädasti lihtsalt juhtme seinast välja tõmbamist ja üht vahetut lõbusat õhtut oma sõbrannadega. Loo beat tuli mulle pähe, kui olin õhtul teel metroojaama ja märkasin, kuidas koheselt muutusid ka mu kõnnak, kehahoid ja kogu enesetunne. Kõik oli tunduvalt kirkamates värvides! Tantsisin kogu öö ja unustasin kõik muu, tundsin, et olen võitmatu,» avab Majorlilkween singli sünniloo.

Video võtab kokku tüdrukutega lõbutsemise õhtu emotsioonid ja näitab New York'i imelist mitmekesisust. Maailmakodaniku Alexandra jaoks võrdub suurlinn vabadusega: «See on linn, kus võid olla, kes iganes soovid, olla kellega soovid ja kus soovid. Loodan, et kõik, kes «Virgho't» kuulavad, unustavad kolmeks minutiks oma argipäeva ja tunnevad end kõige ilusamatena nii seest kui väljast!»