Pildid: metallidetektoriga varanduseotsijad lõhkusid osa Hadrianuse vallist

Politsei teeb koostööd Ühendkuningriigi kultuuripärandiorganisatsiooni Historic England, et takistada inimestel selle roomlaste poolt 2. sajandil pKr rajatud kivivalli edasist kahjustamist, teatab hexam-courant.co.uk.

Politsei teatel on Hadrianuse vall sannud enim kahjustada Corbridge’is, kuhu on pandud ka sildid, mis keelavad seal metallidetektori abil varanduse otsimise.

Historic Englandi esindaja Mike Collinsi sõnul järgib enamik varanduseotsijad seadusi ja metallidetektori kasutamise kohta käivaid reegleid, kuid on ka neid, kes on valmis lõhkuma kultuuripärandi hulka kuuluvaid objekte.

«Neid ei huvita, et tegemist on rahvusvaheliselt tuntud objektiga. Need jahikullideks kutsutavad varandusekütid hävitavad silmagi pilgutamata meie pärandit ja võivad sellega hävitada andmeid elu kohta Rooma impeeriumi aegses Britannias,» lisas ekspert.