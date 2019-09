Veider vaatepilt: Florida abielupaar peitis oma auto orkaan Doriani eest kööki

Teise kategooria torm Dorian võttis suuna Florida poole, olles lõpule viinud täieliku laastamistöö Bahama saartel. Perepea Patrick Eldridge'ile pakkus saabuv torm parajat peavalu kuna kartis, et orkaan Dorian uhub auto minema.

Abikaasa Jessica Eldridge ütles, et oli auto orkaan Doriani eest juba garaaži ära parkinud, kui abikaasa Patrick tuli lagedale huvitava ettepanekuga parkida auto hoopis kööki, kirjutab Fox10phoenix.com.

«Ma ütlesin abikaasale, et auto ei mahu meie kööki ära, aga ta jäi endale kindlaks, et mahub küll. Ta avas kööki viivad topeltuksed ja sõitis autoga kööki sisse ning parkis auto ilma probleemideta keset kööki,» kirjeldas naine oma üllatust väljaandele.

«Ma loodan, et kui tuul lõpuks vaibub, sõidab Patrick autoga köögis välja,» sõnas naine väljaandele. «Meil on niigi väike köök ja meie koerad ei saa aru, miks auto keset kööki on pargitud.»