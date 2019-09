Getter Jaani avameelselt: mõne kogemuse tõttu on mu süda justkui põrgust läbi käinud

Ma olen tänulik iga kogemuse eest, mis elu mulle on toonud. Tuleb tõdeda, et vahel mõne kogemuse tõttu on minu süda käinud justkui põrgust läbi, aga ma ei vahetaks seda millegi vastu. Kõik kogemused, olgu need head või halvad on mind viinud selleni, kus ma praegu olen, kes ma olen, kes on minu ümber, mis mul on ja kes mul on❤️🕊 #annestiil

A post shared by G E T T E R J A A N I (@gettermusic) on Sep 5, 2019 at 1:38am PDT