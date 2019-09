Ida-Sussexi inimesed tahavad võtta Harrylt ja Meghanilt nende tiitli

Tiitlite kasutamisest loobumise petitsiooni algataja Charles Ross selgitas, et Harry ja Meghani tiitlid on moraalsest seisukohast ebavõrdsust kinnistavad ja Ida-Sussexit mitteaustavad, teatab msn.com.

Ross lisas, et kohaliku rahva käest küsitakse, kas nad pooldavad Harrylt ja Meghanilt nende tiitli äravõtmist. Seni on 1250 inimest andnud allkirja, et nad pooldavad seda.