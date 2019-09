Ei mingit nutmist ega liigset suhkrut: just nii karmide reeglite järgi elavad Hispaania kuningapaari lapsed

Astuuria printsess Leonor (13) ja infanta Sofía (12) elavad kuninganna Letizia väga karmide reeglite järgi, vahendab kohalik väljaanne Clase.

Astuuria printsess Leonor on Hispaania troonipärija, noorem õde, infanta Sofía, järgneb talle troonipärimisjärjekorras.

Ka väljaanne Vix vahendab, et kuningannal on väga iseäralikud nõudmised peaaegu kõigele, mis puudutavad tema tütreid.

Näiteks nõuab kuninganna Letizia koolilt tütarde erikohtlemist. Mõned tema nõudmised on lausa sellised, mis häirivad teisi lapsevanemaid, sest need panevad lapsed ebamugavasse olukorda

Eriti markantne näide on see, et kuninganna Letizia nõuab, et teised õpilased kummardaksid printsesside ees iga kord, kui nad neist mööduvad.

Kuninganna Letizia ja Astuuria printsess Leonor ning infanta Sofia. FOTO: SIPA/Scanpix

Ent kuninganna nõudmised ei piirdu vaid sellega. Lisaks palus ta muuta koolimenüüd ning keelas täielikult toidud, kus on rohkelt rasvu, süsivesikuid ja suhkrut. Seega peavad kõik lapsed sööma köögivilju, kala, puuvilju ning putru.

Ka see häirib lapsevanemaid, sest nad ei mõista, miks peavad nende lapsed sööma seda, mida Letizia nõuab. «Me ei teadnud, et Letizia on toitumisspetsialist,» kommenteeris üks lapsevanematest olukorda.

Veelgi enam, Leonoril ja Sofíal on rangelt keelatud perekonnaasjadest rääkimine, see tähendab seda, et nad ei tohi avaldada oma vanemate tegevusi, aga ka seda, mida nad ise nädalavahetusel teevad.

Hispaania kuningas Felipe VI, kuninganna Letizia ja tütred printsess Leonor ja infanta Sofia 2019. aastal. FOTO: AFP/Scanpix

Vox vahendab, et väidetavalt keelas kuninganna Letizia koolialal isegi mobiiltelefonide kasutamise. Samuti pole väljaande sõnul printsessidel lubatud avalikes kohtades nutta.

Väljaanne Clase kirjutab ka, et tüdrukud järgivad rangeid reegleid ka koduseinte vahel. Näiteks võivad nad magusat süüa ja telekat vaadata ainult nädalavahetusel. Esmaspäevast reedeni peavad nad keskenduma oma koolitöödele ja muudele ülesannetele.