Mitmed Eesti kuulsused jagasid isiklikke mälestusi koolikiusamisest: väsimus, üksildus ja depressioon

Grete Paia ja Elina Nechayeva tunnistasid mõlemad, et neid kiusati koolis välimuse pärast. Paia tõdes, et põhjus, mis klassivennad tema kallal norisid oli akne. Nechayevat kiusati aga tema pikkuse pärast. «Mul oli juba teises klassis 39 jalanumber,» meenutas ooperilaulja.

Ta võttis sahtlist roosat värvi ja pani selle mulle näkku, ja ütles, et see sobib sulle.

Lisaks kirjeldas laulja, kellel olid tol hetkel roosad juuksed, ühte kõige traumaatilisemat momenti, kus kiusajaks osutus õpetaja. «Ta võttis sahtlist roosat värvi ja pani selle mulle näkku, ja ütles, et see sobib sulle.»

Paljud leidsid abi ka vanematelt, ning rõhutati, et kõige olulisem on koolikiusamisest rääkida. Saatelõigu lõpus lohutas Kõiv, et: «see (koolikiusamine - toim.) on lihtsalt üks faas elust, ja see kõik tõesti möödub.»