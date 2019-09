ELU24 OTSEBLOGI: «Rannamaja» läks käima! Esimene suhtedraama, saunaskäik ja bikiinipidu

Täna alustab TV3 uus tõsielusaade «Rannamaja», mis pakub vaatajale kuhjaga romantilisi suhteid ning pööraseid seiklusi.

Kuus noort ja vallalist kolivad elama rannamajja ühe eesmärgiga – luua romantilisi suhteid ja leida omale kaaslane. Kui kokkukolinute hulgas sobivat paarilist ei ole, siis korraldavad nad üle nädala vallaliste pidusid eesmärgiga leida kaaslane pidutsedes.

«Rannamajja» tulevad armastust otsima:

Hella hinge, kuid tugeva vasaksirgega Kerli

24-aastane Kerli on pärit Pärnumaalt. Ta on hulljulge maapiiga, kes oskab parandada autosid, on käinud kaitseväes ja talle meeldib poksida. Samas aga on temas peidus ka tagasihoidlikum pool ning selle kombinatsiooniga võidab ta koheselt ühe Rannamaja elaniku südame.

Terava keelega sekspomm Seidi

Seidi on 20-aastane üliõpilane, kes elab Tallinnas, aga on pärit Saaremaalt. Ta on aus, julge, otsekohene ning oma arvamusele alati truu. Seidi trumbiks on tema pikkus, nii otsib ta ka enda kõrvale pikka meest. Kahjuks ei lähe aga kõik plaanipäraselt, sest Rannamaja tuba peab neiu jagama kõige lühema noormehega. Kuid Seidi seda asja nii ei jäta!

Instakaunitar Merilyn

25-aastane fitnessmodell ja instakaunitar Merilyn elab Tallinnas ja tegeleb ettevõtlusega. Tal on Instagrami platvormil üle 30 000 jälgija ning ta on elanud ka Hollywoodis. Merilyn jälgib hoolikalt oma toitumist ja teeb iga päev trenni. Tõeline kaunitar, kes niidab hetkega mehed jalust!

Seltskonnahing Silver

Silver on 25-aastane Tartust pärit seltskonnahing, kes hetkel elab Tallinnas. Muuseas on ta ka valitud «seksikaimaks üliõpilaseks». Rannamaja tüdrukutele jääb ta kohe silma, kuid midagi pole teha – Silverit on ainult üks.

Nägus maailmarändur Kristo aka Kito

Maailmarändurit Kristot kutsutakse Kitoks. Ta töötab ehitajana nii Eestis kui Soomes, kuid nüüd on planeerinud jääda siiski pikemalt Eestisse. Päevitunud ja vormis kehaga Austraalia randadelt kodumaale naasnud Kito murrab kindlasti kõigi südamed – Rannamaja tüdrukud saavad tunda seda juba esimeses episoodis.

Salakaval merekaru Kristo