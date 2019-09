Hiina püüton võttis liiga suure suutäie, mille tõttu tuli tal....

Yao nime kandva farmeri ja teiste külaelanike teatel üritas madu oma suurt suutäit, umbes 40 kilogrammi kaalunud kitse millegipärast välja oksendada, teatab mirror.co.uk.

Kits. Pilt on illustreeriv FOTO: BENGT AF GEIJERSTAM / Bildhuset AB/Scanpix

Farmeri teatel nägid nad, et madu kannatab ja nad aitasid tal oksendada, masseerides ta keha. Maol kulus kitse väljutamiseks oma seedekulglast üks tund.

Yao teatel on ta sellel aastal kaotanud 20 kitse ja ta kahtlustab, et need kõik läksid püütoni saagiks.

«Seda madu on ka varem mu farmi juures näha olnud. Ta väljaveninud keha viitab, et ta on palju kitsi alla neelanud. Püütonid neelavad tavaliselt saagi alla ja siis seedivad seda pikka aega, mitte ei oksenda seda kohe välja,» sõnas hiinlane.

Farmeri sõnul oli mao poolt välja oksendatud kits surnud.

Yao andis oma piirkonna metsapolitseile teada, et seal on madu, kes on pikka aega kitsi saagiks saanud.

Metsapolitsei tuli kohale ning viis suurest suutäiest ja oksendamisest uimase mao Anxi metsloomade varjupaika, kus teda turgutatakse.

Pärast paranemist viiakse ta loodusse tagasi. Hiinas on püütonid kaitse all olev ohustatud liik.