Video: Hiina kulgur avastas Kuu tagumiselt küljelt midagi kummalist

Ebatavalisus jäi Yutu-2 kaamera ette 8. lunaarpäeval ja teadlased seiskasid mõneks ajaks kulguri, et see leidu uuriks, teatab livescience.com.

17. augustil avaldasid teadlased Yutu-2 uurimiste kohta infot, öeldes, et märkasid 28. juulil kulguri kaamera ette jäänud kummalisust. «Olime just Yutu-2 uinakule panemas, sest osa ajast on temperatuurid seal väga kõrged ja ka kiirgustase kerkib, ja see võib kahjustada kulgurit. Vaatasime kulguri kaamera tehtud pilte ja meile jäid silma 25. juulist pärit fotod, millel on väike kraater. Me ei ole Kuul varem midagi värvilist märganud, kuid selles kraatris oli näha värvilist läikivat geelilaadset ainet. Ülejäänud pind oli tume ja läiketa,» selgitasid hiinlased.