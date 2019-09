Soomlased on vihased, et venelased Viiburi ajaloolise mõisahoone maha lõhkusid

Soomlased on sellisest kultiuuriväärtuse hävitamisest nördinud, sest see hoone oli osa soome kultuurist, olles samas suurepärane puitarhitektuuri näide.

Venelased said Rahvusvaheliselt maailmapangalt 100 miljonit dollarit (90 miljonit eurot), millest osa kasutatakse Monrepos pargi ja mõisamaja uuendamiseks. Soomlaste arvates ei kasuta venelased seda raha sihtotstarbeliselt.

Ruoffi sõnul on Soomes piisavalt vanade mõisamajade asjatundjaid, kellelt venelased oleks pidanud enne maja lammutamist nõu küsida, kuida seda saaks säilitada ja renoveerida.

«Venelased lubasid, et kasutavad uue hoone ehitamisel endise hoone palke, kuid see ei ole ikkagi enam sama hoone. Seal kasutatakse ka tänapäevasid materjale ja värve,» sõnas soomlanna.

Ruoff lisas, et venelased muudavad ka Monrepos parki, rajades sinna näiteks autodele mõeldud teid.

Kui see mõisahoone ja park algsel kujul alles oli, külastasid seda paljud soomlased. Muudetuna aga ei pruugi see enam soomlastele huvi pakkuda.

«Sellest tehakse tüüpiline vene turismikoht, mis soomlasi enam ei huvita, kuna nende kultuur on seal hävitatud. Monrepos mõisa oleks saanud renoveerida ja uuendada ilma, et seda oleks pidanud lammutama,» on soomlanna kindel.