Kuidas valmistuvad Florida elanikud laastavaks orkaanihooajaks? Kohalikud räägivad Elu24-le ohtudest ja oma hirmudest

Kõik, mis kaalub alla 50 kilo tuleb kinnitada, sest on oht, et see võib suure tuulega kellegi aknasse lennata. «Olulised on ka taskulamp ning patareid, hoovist tuleb asjad sisse tuua. Mul on palju taimi, seega see võttis omajagu aega,» toob Giselle välja Doriani-eelsed ettevalmistused. «Panime ka kotid valmis, juhul kui oleksime pidanud kiiruga lahkuma ning pidime leidma lastele tegevust, kuniks orkaan möödus.»

Ettevalmistusele kulub Giselle'i perel umbes 200 dollarit (180 eurot): «Meil on siiani vedanud, kuid olen kindel, et kui maja ostame, siis on kulutused suuremad.»

Stressi tekitavad äärmused

Kuigi Giselle peab orkaanihooajaks ettevalmistust oluliseks, siis on tema arvates mõned inimesed selles liiga aktiivsed. «Enne, kui orkaan üldse lähedale jõuab, võib kütus otsa saada, inimesed ostavad nii palju pudelivett, et see saab otsa.»

Teisest küljest ei hakka paljud valmistuma piisavalt varakult. «Puhkekeskus, kus töötan, jättis ettevalmistuse praktiliselt viimasele minutile, ning see tekitas minus ärevust ja pingeid,» kurdab Giselle ettevalmistuste negatiivseid külgi.

Muidugi on ettevalmistuste juures tihtipeale kõige problemaatilisem orkaanide käitumine. «Sa ei saa kunagi kindel olla, mis suunas orkaan liigub, nende teekond muutub pidevalt. Lõpuks on raske mõista, kas orkaan tuleb sinu suunas või ei,» lisab ta lõpetuseks.

Giselle peab oluliseks mainida, et kliimasoojenemine mängib orkaanide puhul suurt rolli, ning oluline on keskkonna eest hoolt kanda. «Soojemad mered ja veekogud tugevdavad orkaane, seega me peame kliimasoojenemise vastu võitlema ja andma endast kõik, et seda vähendada,» rõhutab Giselle.