Video: uskumatu! Pruutneitsi ilmus õe pulma eriti jaburas kostüümis

Christina võttis osa oma õe pulmast peapruutneitsina ning pani hiljem pildi laulatusest sotsmeediasse üles. Fotol on näha, kuidas Christina pruudi ja peigmehe kõrval türannosauruse kostüümis seisab. Ta kirjutas postitusele lisaks: «kui sa oled peapruutneitsi ja sul lubatakse kanda, mida tahad... Ma ei kahetse midagi.»

Postitus sai aga ülipopulaarseks ning sellele reageerisid tuhanded inimesed. Üldjuhul on jäetud positiivseid kommentaare ning enamik on võtnud seda naljana. Üks kommenteerija aga kahtles, kas tegu on ikka päris laulatusega.