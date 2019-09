Uus sekspositsioon on saanud nime ühe väga häiriva hääle järgi

Mis see endast kujutab ja kuidas see töötab?

«Lehepuhur» on inspireeritud Kanadas tuntud positsioonist, mis kannab nime «vahtraleht», kuid sellel on mõned kindlad erinevused. Seda saab ka voodis teha, aga kindlam on minna põrandale. Küll aga peab olema võimalus millestki kinni hoida, näiteks diivanist või isegi seinast, kirjutas Metro.

Üks inimene, kas mees või siis naine, kas kannab strap-on dildot, istub jalad diivanile toetudes. Teine inimene langetab end vaikselt esimese peale, pannes jalad talle õlgadele (see näeb välja nagu V-kujuline asend).

Kui tunned end ebastabiilselt, siis saab toetuda vastu diivanit või voodit.

Nüüd, kui olete V-asendis, siis sirutate mõlemad ühe käe välja ja võtate teineteisel käest kinni. Küljepealt vaadates näeb see välja nagu «vahtraleht».

Aga kuidas sealt edasi «lehepuhur» saada?

Võtke kasutusele teine diivan või tugitool ja toetuge mõlemad seljaga selle vastu. Selle järel tõstke mõlemad käed üles. Hoidke kätest kinni ja samal ajal, kui te edasi tagasi kiigute, tundub see nagu leht hõljuks tuule käes.

Teine variant on natuke lihtsam. Mees peaks end V-asendis tahapoole nõjatuma ja naine, kelle jalad on kaaslase õlgadel, hakkab end üles ja alla liigutama.

See on füüsiliselt väga raske, nii et olge ettevaatlikud.

Loovamad saavad kasutada ka ventilaatorit, mis asetatakse seksi ajal enda taha. Tuul paneb juuksed mõnusalt hõljuma ja see tekitab looduslikuma tunde.

Kuna tegu on looduse teemalise seksasendiga, siis on võimalik minna ka oma aeda ja seal seda vabas looduses proovida. Loomulikult võiks seda teha kindla sekspartneriga, mitte üllatada üheöösuhte kaaslast.

«Lehepuhuril» on veel ka teisi tähendusi. Urban Dictionary kohaselt on «Ameerika lehepuhur» see, kui naine lesib kõhuli, mees võtab teda tagant ja puhub ise naisel juuksed näo eest ära.