Lugeja pildistas: koolikott, mis soovitab õpilastele raskel hetkel kärakat võtta

Elu24 võttis ühendust Apollo raamatupoega, kust kinnitati, et selline toode on nende kaupluste sortimendis kingitoodete katergoorias.

«Tegemist on humoorika sõnumiga seljakotiga, mis on mõeldud täiskasvanutele,» selgitas Apollo ostu- ja turundusjuht Maria Taal, kes lisas, et käraka soovitusega kott, mis oli ekslikult koolikottide hulka sattus, on nüüdsest paigutanud selle õigesse riiulisse.