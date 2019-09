Kaitseväe vastus juutuuber Raiesmaale: ta on piiranguid ekslikult oma äranägemist mööda tõlgendanud

19-aastane Raiesmaa tõi Instagrami-postitustes välja, et tema vaimne tervis on kaitseväes nii tugevalt kannatada saanud, et läbi on käinud ka surmamõtted.

Rauno Raiesmaa FOTO: Instagram

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna reamees Liis Vaksmann sõnas, et Raiesmaad ei ole ei halvemini ega paremini koheldud kui tema kaasvõitlejaid.

«Mis puudutab reamees Raiesmaa viimaseid sotsiaalmeediasse tehtud postitusi, siis kaitsevägi suhtub väga tõsiselt iga teenistuja probleemidesse. Eriti kui tegemist võib olla vaimset tervist puudutavate küsimustega. Reamees Raiesmaale on võimaldatud igakülgset tuge, temaga on võimalike murede väljaselgitamiseks vestelnud nii psühholoog kui mehe ülemad,» ütles Vaksmann.

Raiesmaa kirjutas postitustes, et lõpetab sõdurivideote tegemise, kuna saab teha neid vaid siis, kui on vaimselt heas olukorras. «Aga siin sees olles ma taandarenen ja tekivad depressiivsed mõtted. Nii et igasugune tuju teha kaitseväele reklaami on null.»

Kui üks tema jälgijatest kommenteeris, et Raiesmaa on siiamaani kaitseväge positiivselt kujutanud, siis vastas noormees, et tal on lubatud vaid positiivset sisu näidata. Ta sõnas, et kui ta positaks 100 protsenti ausalt kõik seal toimuva üles, siis kannataks kaitsevägi tõsise mainekahju all. «Kuid miks nad siis teevad neid asju, mida nad kardavad näidata, ma ei saa aru?» küsib ta.

Kaitseväe suurõppus. Pilt on illustratiivne. FOTO: Arved Breidaks /

Pressiesindaja Vaksmann sõnas, et kõnealuse sotsiaalmeediaprojekti näol oli tegemist vabatahtliku ettevõtmisega, milliseid on kaitsevägi koostöös ajateenijatega teinud ka varem ning jätkab ka tulevikus.

«Suvise kutsega teenistust alustanud ajateenijate käest uuriti, kas kellelgi on soov võtta käsile videoprojekt enda kogemuste jagamiseks teistele noortele. Reamees Raiesmaa avaldas selleks soovi ning sai võimaluse seda teha,» ütles Vaksmann.

«Tema väide, justkui kaitsevägi ei ole lubanud midagi negatiivset kajastada, ei vasta tõele. Võimalikud piirangud videote sisule on tingitud eelkõige sellest, et teatud julgeolekut puudutav teave ei saaks ekslikult avalikuks.»

«Samuti on kaitseväe jaoks oluline teatud elementaarne viisakus, näiteks korrektne keelekasutus. Varem reamees Raiesmaal selliste piirangutega probleeme ei esinenud, kuid kahjuks on ta antud juhul tõlgendanud neid ekslikult oma äranägemise järgi,» põhjendas Vaksmann.

19-aastane juutuuber jagas Instagramis lugu, kuidas tal pärast linnaloalt naasmist ülematega probleemid tekkisid. Raiesmaa naasis pataljoni, kus tal läks korrapidajaga tegelemise peale nii kaua aega, et ta jäi selle tõttu hiljaks. Noormehel kästi tema sõnul hiljem kirjutada ka seletuskiri. Raiesmaa vandus, et tema hiljaks ei jäänud.

Järgmistes postitustes rõhutab Raiesmaa, et tal pole lumehelbeke, aga suhtumine, mis talle kaitseväes osaks saab, tekitab ärevust ja ta vajab varsti psühholoogi.

Eilse päeva jooksul jätkas Raiesmaa enda vaimse olukorra kirjeldamist ning jagas ka mitmeid fännide toetavaid sõnu, mis praeguseks kõik kustutatud on.

Nüüd on aga asjalood läinud nii kaugele, et noormees lõi olukorrale käega.

«Vahet pole, ma elan selle p**a läbi,» kirjutas Raiesmaa.