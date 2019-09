Pildid ja video: 48-aastane mees tulistas ennast harpuuniga näkku, kuid jäi imekombel ellu

Pastor Connie on juba mitmeid aastaid innukas akvalangist. 30. augustil juhtus aga mehega friikõnnetus. Connie lasi endale kalastamise ajal harpuuniga näkku, kuid pääses imekombell õnnetusest eluga.

«Ma panin korraks oma harpuuni maha, et võrgukive korjata. Järsku tuli suur laine, ning ma proovisin harpuuni uuesti kätte võtta, aga see läks lahti ja ma lasin noole endale näkku,» kirjeldas Connie juhtunut haiglavoodist.

Connie'l jäi mulje, justkui oleks keegi teda näkku löönud. «Proovisin oma pead liigutada, aga ei saanud, ning siis sain aru, et noole pärast,» meenutab Connie hetke pärast õnnetust. Mehel õnnestus ise püsti tõusta ja tema ainus mõte oli, et ta teadvust ei kaotaks. «Karjusin inimestele, et nad tuleks mulle appi, kui ma kalda poole kõndisin,» lisas Connie.