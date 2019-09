Kanada tantsijanna läks ilulõikustega liiale ning näeb välja nagu oleks teiselt planeedilt

Torontost pärit 24-aastane tantsijanna Mary Magdalene on praeguseks teinud kolm rinnaoperatsiooni, 15 protseduuri huultele, lasi paigaldada tagumiku implantaadid ning tegi Brasiilia pepu korrigeerimise, kirjutas Metro.

Mary tunnistas, et ta oli naturaalsete huulte ja rindadega liiga tavaline. Ta muutis enda kyliejennerlikud peenikesed huuled Angelina Jolie moodi. Mary rinnad on nüüd kordades suuremad ja näevad välja nagu rannapallid.

Kõik need on maksma läinud 85 700 naela (150 000 Kanada dollarit) ja paistab, et ta ei ole veel niipea lõpetamas. Naine teadis, et tahab noa alla minna juba 14-aastaselt ja on nüüd «sõltuvuses».

«Ma ei arvanudki, et ma teen niivõrd palju muutuseid, aga sellest on nüüd saanud minu hobi, umbes nagu ekstreemsport,» ütles ta.

«Enne operatsiooni tundsin ma end mõnikord hommikul ärgates ebakindlalt ja teinekord olin ma mina ise. Kui ma nüüd oma vanu fotosid vaatan, siis ma nägin väga igav välja.»

Mary esimene protseduur oli Mehhikos, kui ta oli 20-aastane, ja lasi seal endale rinnaimplantaadid panna. Aga see on kõik tema jaoks loomulik.

«Ma ei püüa kellegi moodi olla. Mulle lihtsalt meeldivad tätoveeringud ja ilukirurgia. Mida suurem, seda parem. Ma ei ole isegi enam sama inimene. Mu isale see ei meeldi. Ta oli misjonär, nagu ka minu vanavanemad, kes on väga konservatiivsed.»

Peale rinnaopi on Mary läbi teinud ka kolm nina kohendamist, kulmude tõstmise, põse ja huulte täitmised, botoxi ning rasvaimu. Mary organiseeris ka järgmist rinnaoperatsiooni augustikuuks, seda vaatamata asjaolule, et tal on tekkinud mitmed hingamisprobleemid.

Ka võõrad pole tema operatsioonidele hästi reageerinud.

«Kui ma ühest toidupoest väljusin, siis raputas üks vanem naine minust möödudes pead ja ütles vihaselt: miks sa küll ometi seda tegid. Ma šoplesin ja üks väike tüdruk jooksis oma ema juurde ja karjus: ema, vaata tema huuli. Ta näeb välja nagu kala!»

Vaatamata oma pere ja võõraste kriitikale on Mary endaga rahul. «Ma arvan, et oma elu tuleb iseendale elada. Tee seda, mis teeb sind õnnelikuks, kuid ära tee äkilisi otsuseid ja alati mõtle, kuidas need sinu tulevikku mõjutavad.»