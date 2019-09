Kaks New Yorgi politseinikku seksisid kinnipeetuga, kuid mehi vägistamises süüdi ei mõistetud

New Yorgi politseiauto. Pilt on illustreeriv

Chambers ei jätnud juhtumit nii, vaid läks haiglasse ja teatas, et ta vägistati. Ta tupest leiti spermat ning DNA-test näitas, et sperma oli pärit nii Martinsilt kui Hallilt.

Naine tegi politseile avalduse, et ta vägistati.

Kohtuniku Danny Chuni sõnul ei olnud piisavalt tõendeid selle kohta, et politseiauto tagaistmel leidis vägistamine aset.

Prokurör nõudis politseinikele 1- 3 aasta pikkust reaalset vangistust, kuid nad said viie aasta pikkuse tingimisi karistuse.

«See on ebaõiglane, et need kaks vägistajast politseinikku ei saanud vanglakaristust,» sõnas naise advokaat Michael David.