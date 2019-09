Getter Jaani kutsub koolialguse puhul inimesi koolikiusamise vastu võitlema

Ilusat uut kooliaastat teile!🕊 Palju edu, jõudu, jaksu ja positiivset meelt! Olge üksteise vastu ikka heatahtlikud ja abivalmid! Ma loodan südamest, et iga aastaga on meie ümber kiusamist vähem. Aga, kui peaksite seda kõrvalt nägema või ise seda tundma, siis teatke, et suurim julgus on alati sellest rääkida enda lähedase inimesega, keda usaldad ja tead, et võid talle alati loota ja abi paluda. Selle asemel, et öelda midagi negatiivset, paneme rohkem rõhku positiivsele! Märkame rohkem! Aitame rohkem! Ja oleme alati olemas!

