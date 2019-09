Briti õukonna nõunikud on nagu «puuga pähe saanud», sest hertsoginna Meghan palkas Hollywoodi mainekujundusfirma

Briti õukonna esindajate sõnul rikkus Meghan reeglit, et kuningliku pere liikmete mainekujundamisega tegelevad Buckinghami palee nõunikud.

Sunshine Sachsi firma on varem aidanud näiteks popstaari Michael Jacksonit, kui teda süüdistati pedofiilias ning näitlejannade seksuaalses ärakasutamises süüdistatud produtsenti Harvey Weinsteini.

Hertsoginna Meghan kasutas selle firma teenuseid juba siis, kui ta mängis sarjas «Pintsaklipslased».

Nüüd olevat selle firma esindajatel Shawn Sachsil ja Keleigh Thomas Morganil plaan, kuidas ameeriklanna Meghan saaks panna britte ennast rohkem armastama.

Kuningakoja allika andmetel tundis Meghan vajadust palgata mainekujundajad, kuna meedia kirjutas üha enam tema ja Harry ning prints Williami ja hertsoginna Catherine’i halbadest suhetest.

Cambridge'i hertsoginna Catherine ja prints William juulis 2019 Wimbledoni tenniseturniiril FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Brittide ärritas näiteks ka see, et Meghan ja Harry on reisimisel kasutanud kalleid eralennukeid, samas kui William ja Catherine on reisinud koos lastega liinilennukite turistiklassis.

Kritiseerijate arvates ei taha Meghan parandada oma mainet kui kuningliku pere liige, vaid kui avaliku elu tegelane.

Briti kuningliku pere mainekujundajate sõnul ei ole see esimene kord, mil Meghan neil selja keerab, vaid ta on teinud seda ka varem.

Pärast kihlumist prints Harryga 2017. aasta sügisel palkas ta USA tuntud avalike suhete asjatundja Sarah Lathami, kes oli 2016 demokraadist presidendikandidaadi Hillary Clintoni üks kampaaniajuhtidest.

Buckinghami palee allikas lisas, et Hollywoodi mainekujundusfirma palkamine solvab õukonnanõunikke ja näitab hertsoginna Meghani halba maitset.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan juulis 2019 FOTO: Doug Peters /EMPICS Entertainment/Scanpix

«Buckinghami palee töötajad on viimasel ajal nagu «puuga pähe saanud», sest Meghan teeb järjest asju nii, nagu ei ole kombeks. Tundub, et Harry kuulab oma naise sõna ja ei astu sammugi, et küsida nõu inimestelt, kes tema perekonna heaks on pikka aega töötanud,» sõnas allikas.

Sunshine Sachsi klientide hulka kuuluvad lisaks hertsoginna Meghanile veel Ben Affleck, Bon Jovi, Aerosmith, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Snoop Dogg ja Natalie Portman.

On avalik saladus, et see firma on nii mõnigi kord kasutanud oma klientide eest seistes karme meetmeid.