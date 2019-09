Galerii: Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso degusteerib putukaid

Putukate söömine on meie tulevik. Igasugused vaglad, ussikesed ja putukad on tegelikult suurepärane proteiiniallikas, mis omastub paremini kui muu loomne proteiin, ning selle tootmistsükkel on kordi lühem kui mistahes looma liha kasvatamisel. Tegelikult jätab putukate inimtoiduks kasvatamine keskkonnale sadu kordi väiksema jalajälje kui loomapidamine.