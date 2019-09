Endine seltskonnaajakirjanik Inga Raitar soomustab maakodu «militaarse omavoli eest»

Raitar kirjutab, et on sunnitud laskma oma maakodu seinte kaitseks metallplaadid kinnitada.

«Jah tõepoolest, sisemine saastatus saastab välist maailma. Tean, et kogu vägivald on pärit inimestes oleva emotsionaalse saasta hulgast, mida nad siis oma abitus soovis seda endas vähendada teiste peale välja valavad. Võtan vastutuse endast lähtuva ees. Aga ometi eeldan, et riik peaks vastutama ka oma kodanike eraomandi turvalisuse eest.»