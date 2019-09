Pildid ja video: Briti peaministri residents sai uue niiske ninaga elaniku

Briti peaministri residentsi uus elanik on Jack Russelli terjer. Pildil koos peaminister Boris Johnsoni elukaaslase Carrie Symondsiga

Tegemist on loomakaitseorganisatsiooni Friends of Animals Wales poolt päästetud kutsikaga, kes selle organisatsiooni esindajate poolt 2. septembril peaministri residentsi toodi.

«See kutsikas oli pärit kutsikafarmist ja ta saatus oleks võinud olla karmim, kuid tal vedas. Ta jõudis meie hoiupaika, kus ta jäi silma Carrie Symondsile, kes on tuntud koerasõber. Teame, et sel Jack Russelli terjeril on Downing Streetil hea kodu,» sõnasid loomakaitseorganisatsiooni esindajad.