Tundemärgid on teada: politsei otsib mehi, keda tartlanna süüdistab jõhkras öises kallaletungis

Tartu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnavanem Siim Linnard ütles Elu24-le, et politsei sai kallaletungi kohta avalduse 2. septembril ning juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist.

«Praegu teadaolevalt oli üks meestest pikemat kasvu, üle 180 cm ja teine lühem, alla 170 cm pikkune,» kirjeldas Linnard. «Nad rääkisid eesti keeles, olid tumedates riietes ning ühel meestest võis põsel olla suurem sünnimärk.»

Kui kellelgi on infot kirjeldusele vastavate isikute kohta, palub politsei sellest teada anda uurijale telefonil 53069230 või kirjutada louna.vihje@politsei.ee.

Viimase poole kuu vältel on see Tartus juba vähemalt teine selline juhtum, kus naist on avalikus kohas rünnatud.

«Samas nähtub, et tegu on eraldiseisvate juhtumitega, mis ei ole kuidagi omavahel seotud,» märkis Linnard. «Esimene juhtus augusti keskpaigas, kui Annelinna lähistel ründas üks mees seksuaalselt naist. Viimatises juhtumis seksuaalset rünnakut ei olnud, naist löödi väidetavasti põhjusel, et tal ei olnud suitsu pakkuda.»

Kui keegi langeb avalikus kohas rünnaku ohvriks, siis tuleb Linnardi soovitusel valju häälega abi kutsuda, sest ka öisel ajal on linnatänavatel rahvast liikumas.

«Kõrvalised isikud saavad appi tulla ning kui kurjategija põgeneb, jätta meelde tema tundemärke, liikumissuunda, kutsuda välja politsei ja kiirabi. Hädaabinumbril tuleb juhtunust teada anda esimesel võimalusel, nii on suurem võimalus süüdlased tabada,» lisas politsei piirkonnavanem.

Ta lisas, et sotsiaalmeediasse postituste tegemine ja muu meelelahutus tulgu pärast seda, kui on tehtud kõne hädaabinumbril 112 ehk hädavajalik samm iseenda ja teiste edasise turvalisuse tagamiseks on tehtud.

Tartus elav Liisu kirjeldas Facebookis, kuidas ta oli ööl vastu esmaspäeva Tartus Tähe tänava alguses ja kaks noormeest küsisid suitsu. Vastates, et tal pole, lükkas üks võõrastest jalaga naise jalgratast, mille otsa ta komistas. Liisu sõnul järgnesid rusikahoobid näkku ja ründajad jooksid minema.

Elu24 võttis eile ka kannatanuga ühendust ja uuris vahejuhtumi kohta täpsemalt.

«Tahan, et inimesed lihtsalt teadvustaksid endale, et tuleb olla ettevaatlikum, sest ise samuti eelnevat juhtumit lugedes poleks arvanud, et järjekord minuni jõuaks,» viitas Liisu augusti keskel jalakäijate sillal toimunud rünnakule.

Ta lisass: «Nii mitu on juba kirjutanud, et neil samuti äsja juhtunud, aga politseisse pole pöördunud.»

Liisu Facebooki postituse alla on jäetud ka mitmeid kommentaare, kus nii Tartu elanikud kui ka teiste linnade kodanikud avaldavad muret turvalisuse üle linnas.

«Viimasel ajal seal kandis päris palju vägivalda... Peksu pealinn 2019...» kommenteeritakse postitust.

«Tartus elamine muutus hirmutavaks,» lisatakse veel.

«Tartu tundub tõesti ohtlik linn olevat. Suvel foori taga autoga seistes ka keegi uimas noormees küsis suitsu (mul seda loomulikult pole), siis läks tüüp närvi ja tahtis kallale tulla, mul läks hästi, andsin gaasi ning pääsesin.»

«Mis seal Tartus toimub?» uuritakse ka.

Teisalt leidub neidki, kes ei usu, et Tartus oleks olukord hullem kui mõnes teises Eesti linnas. «Väga kahetsusväärne ja julm tegu mingite nolkide poolt, aga usun, et pole siin Tartus midagi hullem kui Tallinnas või Narvas või kusiganes linnas,» selgitatakse kommentaariumis